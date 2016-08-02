Восемь человек погибли за неделю в Японии из-за жары

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 4,1 тысячи человек были госпитализированы в Японии с тепловыми ударами за последнюю неделю, восемь из них скончались.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

По данным ведомства, всего с конца апреля в больницы страны из-за жары попали почти 25 тысяч человек. Большинство пострадавших - это люди пожилого возраста, которые живут в деревне и много времени работают на открытом воздухе.

Жаркая погода установилась в Японии в середине июня.