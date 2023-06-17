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Восемь человек погибли в результате шторма в Бразилии

Восемь человек погибли в результате шторма в Бразилии Власти южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул сообщили, что восемь человек погибли и еще 19 пропали без вести после шторма, пронесшегося над регионом.
Другие страны
17 июня 2023 г. 23:51
Восемь человек погибли в результате шторма в Бразилии

Жертвами сильного шторма в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул стали восемь человек, еще 19 числятся пропавшими без вести.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press (AP).

Губернатор штата Эдуарду Лейти заявил, что гибель людей зафиксирована в семи городах. Он отметил, что сейчас особенно важно "защитить человеческие жизни, предоставить поддержку и спасти людей". Пожарные провели около 2,4 тыс. спасательных операций в 35 городах штата.

Два бразильских министра посетили Риу-Гранди-ду-Сул, чтобы выразить поддержку его жителям и организовать инвестиции для штата и городов, находящихся в критической ситуации. Они также посетят соседний штат Санта-Катарина, который пострадал от спровоцированных штормом наводнений.

Мэры пострадавших городов сообщили, что за 24 часа выпало больше осадков, чем обычно выпадает за весь июнь.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada şiddətli yağış yağıb, ölənlər və itkin düşənlər var

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