Восемь человек погибли в результате взрыва в столице Колумбии

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Колумбии, передаёт Report со ссылкой на испанское агентство EFE.

По предварительным данным, инцидент произошел возле полицейской академии Боготы. Отмечается, что на месте ЧП работают медики и правоохранители.

Информация о числе пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии.