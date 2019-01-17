Восемь человек погибли в результате взрыва в столице Колумбии

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Колумбии, передаёт Report со ссылкой на испанское агентство EFE.
По предварительным данным, инцидент произошел возле полицейской академии Боготы. Отмечается, что на месте ЧП работают медики и правоохранители.
Информация о числе пострадавших уточняется.
Напомним, что ранее Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии.
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