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    Восемь человек погибли в результате взрыва в столице Колумбии

    Инцидент произошел возле полицейской академии Боготы

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Колумбии, передаёт Report со ссылкой на испанское агентство EFE.

    По предварительным данным, инцидент произошел возле полицейской академии Боготы. Отмечается, что на месте ЧП работают медики и правоохранители.

    Информация о числе пострадавших уточняется.

    Напомним, что ранее Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии.

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