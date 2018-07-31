Восемь человек погибли в результате теракта в Афганистане

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел около транспортного средства, в котором находились гражданские лица, в Афганистане, восемь человек погибли, 40 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на агентство Пажвак.

Инцидент произошел в провинции Фарах на западе страны. Другие подробности пока не приводятся.

Ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.