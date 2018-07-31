 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Восемь человек погибли в результате теракта в Афганистане

    Взрыв произошел около транспортного средства, в котором находились гражданские лица, в Афганистане

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел около транспортного средства, в котором находились гражданские лица, в Афганистане, восемь человек погибли, 40 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на агентство Пажвак.

    Инцидент произошел в провинции Фарах на западе страны. Другие подробности пока не приводятся.

    Ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi