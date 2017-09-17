Восемь человек погибли в результате шторма в Румынии

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли и 62 пострадали в результате шторма в Румынии.
Как передает Report, об этом сообщает Digi 24.
По данным телеканала, из-за стихийного бедствия в западных районах страны оказались поваленными деревья, рекламные щиты и автомобили.
"Однако более серьёзным является то, что, несмотря на предупреждение метеорологов, восемь человек погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии.
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