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    Восемь человек погибли в результате шторма в Румынии

    Cреди пострадавших есть двое детей

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли и 62 пострадали в результате шторма в Румынии.

    Как передает Report, об этом сообщает Digi 24.

    По данным телеканала, из-за стихийного бедствия в западных районах страны оказались поваленными деревья, рекламные щиты и автомобили.

    "Однако более серьёзным является то, что, несмотря на предупреждение метеорологов, восемь человек погибли", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что среди пострадавших есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии.

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