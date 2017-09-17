Восемь человек погибли в результате шторма в Румынии

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли и 62 пострадали в результате шторма в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщает Digi 24.

По данным телеканала, из-за стихийного бедствия в западных районах страны оказались поваленными деревья, рекламные щиты и автомобили.

"Однако более серьёзным является то, что, несмотря на предупреждение метеорологов, восемь человек погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии.