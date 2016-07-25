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    ​Восемь человек погибли в результате минометного обстрела в Дамаске

    Неизвестные боевики открыли огонь по ресторану

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, погибли, более 20 получили ранения в результате минометного обстрела сирийской столицы.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse.

    По его данным, неизвестные боевики открыли огонь по ресторану в старом квартале Дамаска, контролируемом правительственными силами.

    Пока ни одна из действующих на территории Сирии радикальных группировок не взяла на себя ответственность за обстрел.

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