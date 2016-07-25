​Восемь человек погибли в результате минометного обстрела в Дамаске

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, погибли, более 20 получили ранения в результате минометного обстрела сирийской столицы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse.

По его данным, неизвестные боевики открыли огонь по ресторану в старом квартале Дамаска, контролируемом правительственными силами.

Пока ни одна из действующих на территории Сирии радикальных группировок не взяла на себя ответственность за обстрел.