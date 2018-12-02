Восемь человек погибли, три пострадали в результате пожара на юго-западе Китая

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Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В результате пожара в китайском городе Куньмине в юго-западной провинции Юньнань восемь человек погибли, еще трое получили ранения и травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Сина", передает Report.
По данным полиции, три человека погибли, пытаясь выбраться из горящего здания: они упали с большой высоты. Пострадавшим оказывают первую помощь, все раненые госпитализированы. На месте происшествия работают полиция и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.
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