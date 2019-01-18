Восемь человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Афганистане

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В золотодобывающей шахте в Афганистане произошёл взрыв.
Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Tolo News.
Согласно информации, обрушение произошло в шахте в местности под названием Регистан в афганской провинции Бадахшан. В результате ЧП погибли по меньшей мере восемь человек, ещё двое получили ранения.
Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.
Напомним, что ранее в результате взрыва в Кабуле пострадали 90 человек.
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