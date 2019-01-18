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    Восемь человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Афганистане

    Обрушение произошло в шахте в местности под названием Регистан в афганской провинции Бадахшан

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В золотодобывающей шахте в Афганистане произошёл взрыв.

    Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Tolo News.

    Согласно информации, обрушение произошло в шахте в местности под названием Регистан в афганской провинции Бадахшан. В результате ЧП погибли по меньшей мере восемь человек, ещё двое получили ранения.

    Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

    Напомним, что ранее в результате взрыва в Кабуле пострадали 90 человек.

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