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Вопрос второго референдума о независимости Шотландии решат осенью

Вопрос второго референдума о независимости Шотландии решат осенью Верховный суд Великобритании осенью рассмотрит вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства.
Другие страны
22 июля 2022 г. 08:01
Вопрос второго референдума о независимости Шотландии решат осенью

Верховный суд Великобритании осенью рассмотрит вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства.

Как сообщает Report ссылкой на AP, речь идет о 11 и 12 октября 2022 года.

О намерении провести соответствующий референдум еще в июне заявила первая министр Шотландии Никола Стерджен. Тогда она назвала днем волеизъявления 19 октября 2023 года.

Кроме этого, политик рассказала, что обратилась к главному юристу Шотландии с просьбой направить в Верховный суд Великобритании ходатайство о проведении консультативного референдума.

Никола Стерджен уверена, что после выхода Великобритании из ЕС и пандемии COVID-19 пришло время пересмотреть результаты предыдущего референдума, который состоялся в 2014 году.

Напомним, в 2014 году 55% шотландцев не поддержали выход страны из состава Соединенного Королевства. Однако на референдуме 2016 года большинство выступило против того, чтобы покинуть ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Şotlandiya payızda Britaniyadan ayrılmaqla bağlı ikinci referendum keçirəcək

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