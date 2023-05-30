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Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен

Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен 1 июня, в Молдове состоится саммит Европейского политического сообщества. Большинство европейских лидеров уже подтвердили свое участие, однако приедет ли на встречу президент Украины Владимир Зеленский до сих пор неизвестно.
Другие страны
30 мая 2023 г. 03:51
Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен

1 июня, в Молдове состоится саммит Европейского политического сообщества. Большинство европейских лидеров уже подтвердили свое участие, однако приедет ли на встречу президент Украины Владимир Зеленский до сих пор неизвестно.

Как передает Report со ссылкой на NewsMaker, министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что информация о возможном участии президента Украины в саммите не разглашается.

"Эта информация должна быть засекречена из соображений непосредственной безопасности господина Зеленского. Мы уважаем это требование", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidentinin Avropa sammitində iştirakı məxfi saxlanılır

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