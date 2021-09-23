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Вопрос о представительстве талибов в ООН будут решать не раньше ноября

Вопрос о представительстве талибов в ООН будут решать не раньше ноября Вопрос о представительстве талибов в ООН будет решаться не раньше ноября, торопиться с этим никто не хочет
Другие страны
23 сентября 2021 г. 00:13
Вопрос о представительстве талибов в ООН будут решать не раньше ноября

Вопрос о представительстве талибов в ООН будет решаться не раньше ноября, торопиться с этим никто не хочет.

Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщил источник в ООН.

"Это сегодня не решится, да и вообще торопиться никто не будет. Вопрос будет рассматриваться комитетом по полномочиям в ноябре. А пока будет участвовать нынешний постпред [назначенный свергнутым правительством Гулам Исакзай]", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это "вопрос чувствительный, никто не хочет лезть вперед".

Ранее стало известно, что захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT: "Taliban"ın təşkilatda nümayəndəliyi məsələsinə noyabrda baxıla bilər"

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