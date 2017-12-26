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    Вооруженный водитель пытался прорваться к президенту Аргентины

    Он был задержан полицейскими после того как совершил попытку напасть на них после отказа пропустить автомобиль

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина пытался попасть в резиденцию президента Аргентины Маурисио Макри на автомобиле, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Сообщается, что мужчина хотел встретиться с президентом в загородной резиденции главы государства в городе Оливос и передать ему подарки.

    Полицейские задержали водителя после того, как он совершил попытку напасть на них после отказа пропустить автомобиль. Внутри были найдены самодельное оружие и патроны.

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