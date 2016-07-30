​Вооруженный преступник взял в заложники пятерых человек в кафе в Сан-Паулу

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Вооруженный преступник взял в заложники пятерых человек в кафе, расположенном на западе бразильского города Сан-Паулу.

Как передает Report, об этом сообщил сегодня телеканал Globo.

Инцидент произошел после того, как несколько грабителей напали на магазин, расположенный по соседству. Полиция застала их на месте преступления, началась перестрелка.

Пятерым бандитам удалось скрыться, но один из них оказался отрезан от сообщников. Он ворвался в кафе и взял в заложники его сотрудников и посетителей.

По данным Globo, речь идет о двух мужчинах и трех женщинах. В настоящее время полиция ведет переговоры об их освобождении.