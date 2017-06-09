В Ньюкасле освобождены все заложники, захваченные вооруженным ножом мужчиной - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Все заложники, удерживаемые вооруженным ножом человеком, освобождены. Никто в результате этого инцидента не пострадал. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в британской полиции.

По словам представителя полиции, сейчас единственный, кто остается в здании центра, это нападавший.

Полицейские не видят террористической подоплеки в произошедшем.

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Человек, вооруженный ножом, захватил заложников в британском Ньюкасле. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в местной полиции.

По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.

Мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.

Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.

Закрыта ближайшая станция метро, студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.