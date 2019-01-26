Вооруженный мужчина захватил в заложники более 40 детей в Мексике - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Попытка захвата заложников произошла в одной из школ района Баия-де-Бандерас в штате Наярит на западе Мексики.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Televisa.

Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, ворвался на территорию учебного заведения и похитил несколько ножей на кухне. Затем он направился во двор школы, где находились более 40 детей, а также учитель, и захватил их в заложники.

После переговоров с властями, которые продлились около трёх часов, он потребовал принести ему две дозы кристаллического метамфетамина, однако позднее согласился на несколько бутылок пива. В момент передачи алкоголя преступника удалось обезвредить силами полиции и бойцов морской пехоты без применения огнестрельного оружия.

Ни один ребёнок от действий злоумышленника не пострадал. Задержанный был передан в распоряжение сотрудников прокуратуры.