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    Вооруженный мужчина ворвался в дом престарелых во Франции

    Погиб как минимум один человек, полиция пытается задержать преступника

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина ворвался в дом престарелых для монахов на юге Франции.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    На место происшествия уже прибыл отряд полиции, в настоящий момент здание окружено.

    «Человек в маске, вооруженный ножом и дробовиком, вошел в дом престарелых, где проживают 70 монахов»,— рассказал агентству один из источников.

    По его словам, мотивы нападавшего пока не известны.

    Предположительно, нападавший удерживает несколько человек в заложниках.

    Как сообщает Reuters, на месте проводимой полицией спецоперации было найдено тело погибшей женщины. По неподтвержденным данным, она была работницей монастыря и успела вызвать полицию. По информации Daily mail, число погибших в результате атаки достигает двух человек.

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