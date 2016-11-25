Вооруженный мужчина ворвался в дом престарелых во Франции

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина ворвался в дом престарелых для монахов на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

На место происшествия уже прибыл отряд полиции, в настоящий момент здание окружено.

«Человек в маске, вооруженный ножом и дробовиком, вошел в дом престарелых, где проживают 70 монахов»,— рассказал агентству один из источников.

По его словам, мотивы нападавшего пока не известны.

Предположительно, нападавший удерживает несколько человек в заложниках.

Как сообщает Reuters, на месте проводимой полицией спецоперации было найдено тело погибшей женщины. По неподтвержденным данным, она была работницей монастыря и успела вызвать полицию. По информации Daily mail, число погибших в результате атаки достигает двух человек.