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    ​Вооруженный мужчина ранил посла США в Сеуле - ФОТО

    Ранения посла не угрожают его жизни

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина напал на посла США в Южной Корее Марка Липперта и нанес ему серьезные ранения.

    Как передает Report, посол следовал на утреннюю лекцию в центре Сеула, когда произошло нападение.

    Отмечается, что у Липперта сильное кровотечение, он был доставлен в ближайшую больницу, сообщили источники, добавив, что подозреваемый был немедленно арестован, хотя его личность до сих пор не известна.

    В Белом доме заявили, что ранения посла США в Сеуле не угрожают его жизни.

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