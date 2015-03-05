​Вооруженный мужчина ранил посла США в Сеуле - ФОТО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина напал на посла США в Южной Корее Марка Липперта и нанес ему серьезные ранения.

Как передает Report, посол следовал на утреннюю лекцию в центре Сеула, когда произошло нападение.

Отмечается, что у Липперта сильное кровотечение, он был доставлен в ближайшую больницу, сообщили источники, добавив, что подозреваемый был немедленно арестован, хотя его личность до сих пор не известна.

В Белом доме заявили, что ранения посла США в Сеуле не угрожают его жизни.