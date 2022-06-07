Вооруженный мужчина пытался напасть на крупнейший НПЗ в Польше

Польская полиция задержала мужчину, который напал на охранника крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода компании (НПЗ) Orlen в городе Плоцк.

Польская полиция задержала мужчину, который напал на охранника крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода компании (НПЗ) Orlen в городе Плоцк.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили польские правоохранительные органы и представители владеющей НПЗ компании.

Во вторник около 05:00 42-летний мужчина подъехал к воротам НПЗ на машине, после чего подошел к охраннику и ранил его ножом. Обезвредить нападавшего помогли другие охранники. В момент задержания мужчина кричал, что он террорист и выступает против слияния польских нефтеперерабатывающих компаний Orlen и Lotos. В багажнике его автомобиля были найдены автомат и две гранаты.

По информации полиции, по инциденту проводятся следственные мероприятия. Задержанного мужчину проверили на алкоголь и наркотики. По предварительной информации, он был трезв.

"Ведутся обыски и другие процессуальные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин произошедшего", - указала представительница районной прокуратуры в Плоцке Малгожата Орквишевская. По ее словам, также было вынесено решение об обыске в квартире злоумышленника.