Открывший стрельбу в кинотеатре в Германии застрелен полицией - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Мужчина, открывший стрельбу в кинотеатре в Германии, был застрелен полицией.

Как сообщает Report cо ссылкой на германские СМИ, об этом заявили в министерстве внутренних дел земли Гессен.

Отмечается, что несколько десятков человек пострадали в результате использования слезоточивого газа в ходе операции.

*** 18:30

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина открыл огонь в кинотеатре на западе Германии, сообщает Report со ссылкой на газету Bild.

Cообщается, что по меньшей мере 25 человек получили ранения. Полиция прибыла на место происшествия.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.