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Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 20 человек

Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 20 человек По меньшей мере 20 человек стали жертвами вооруженных столкновений между членами преступных группировок Гаити в пригородах столицы страны города Порт-о-Пренс.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 07:31
Вооруженные столкновения в столице Гаити унесли жизни 20 человек

По меньшей мере 20 человек стали жертвами вооруженных столкновений между членами преступных группировок Гаити в пригородах столицы страны города Порт-о-Пренс.

Как передает Report, об этом сообщает местная радиостанция RFM.

По предварительным данным, среди погибших как минимум трое детей. Район столкновений покинули несколько сотен человек, точных данных о раненых в данный момент нет. Нападения банд происходят в районах, через которые пролегает дорога, соединяющая столицу с северной частью страны и Доминиканской Республикой.

СМИ отмечают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в одной из беднейших стран Западного полушария после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Haitidə bandalar arasında toqquşma zamanı azı 20 nəfər öldürülüb

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