Вооружённые столкновения в Ливии не прекращаются, десятки пострадавших

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Жертвами непрекращающихся второй день в столице Ливии вооружённых столкновений стали десять человек, более 40 получили ранения.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Al-Wasat.

«Число погибших в результате столкновений, вспыхнувших в среду утром на южной окраине Триполи, достигло 10 человек. Ещё 41 получил ранения, в том числе женщины и дети», – говорится в заявлении Министерства здравоохранения при Правительстве национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа).

Ранее официальный представитель службы скорой помощи города Усама аль-Меграхи сообщил, что среди убитых трое мирных жителей.