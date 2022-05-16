Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикской границе

Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикском участке границы.
Как передает Report, об этом сообщает информационный канал Afghanistan International.
"Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов ("Талибан") в течение четырех часов вели перестрелку на общей границе в районе Шерхан-Бандар", - отметил канал.
"Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми", - говорится в сообщении.
До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни представители контролирующего Афганистан "Талибана" не комментировали этот инцидент.