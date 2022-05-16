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Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикской границе

Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикской границе Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикском участке границы.
Другие страны
16 мая 2022 г. 04:43
Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикской границе

Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикском участке границы.

Как передает Report, об этом сообщает информационный канал Afghanistan International.

"Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов ("Талибан") в течение четырех часов вели перестрелку на общей границе в районе Шерхан-Бандар", - отметил канал.

"Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми", - говорится в сообщении.

До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни представители контролирующего Афганистан "Талибана" не комментировали этот инцидент.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan və Tacikistan sərhədçiləri arasında silahlı toqquşma olub

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