Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикской границе

Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикском участке границы.

Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикском участке границы.

Как передает Report, об этом сообщает информационный канал Afghanistan International.

"Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов ("Талибан") в течение четырех часов вели перестрелку на общей границе в районе Шерхан-Бандар", - отметил канал.

"Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми", - говорится в сообщении.

До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни представители контролирующего Афганистан "Талибана" не комментировали этот инцидент.