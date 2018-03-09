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    Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия находятся в 4 километрах от Африна

    На сегодняшний день уничтожены 3 149 террористов

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия находятся в 4 километрах от центра Африна.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, от террористов расчищены связанные с районным центром села Шаваригхат Эль Джавиз и Мелькийе.

    Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Турции, в результате продолжающейся 49 дней операции уничтожены 3 149 боевиков террористических группировок РПК/KCK/PYD-YPG и ИГ.

    На 49-й день операции обезврежены 49 террористов.

    В Африне расчищены от террористов и взяты под контроль 159 регионов, в том числе 5 муниципальных центров, 124 села, 30 стратегических позиций.

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