Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия находятся в 4 километрах от Африна

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия находятся в 4 километрах от центра Африна.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, от террористов расчищены связанные с районным центром села Шаваригхат Эль Джавиз и Мелькийе.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Турции, в результате продолжающейся 49 дней операции уничтожены 3 149 боевиков террористических группировок РПК/KCK/PYD-YPG и ИГ.

На 49-й день операции обезврежены 49 террористов.

В Африне расчищены от террористов и взяты под контроль 159 регионов, в том числе 5 муниципальных центров, 124 села, 30 стратегических позиций.