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Вооруженные силы Тайваня отследили шесть китайских аэростатов вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня отследили шесть китайских аэростатов вблизи острова Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову шести аэростатов материкового Китая.
Другие страны
22 января 2024 г. 13:47
Вооруженные силы Тайваня отследили шесть китайских аэростатов вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову шести аэростатов материкового Китая.

Как передает Report, это следует из заявления оборонного ведомства Тайваня.

В сообщении отмечается, что воздушные шары были зафиксированы вблизи городов Пиндун на юге острова и Цзилун на северо-востоке Тайваня. Все воздушные шары пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива в сторону острова в период с 5.56 до 19.33 часов и покинули опознавательную зону ПВО Тайваня в период с 6.50 до 22.08 часов.

Также вокруг острова были зафиксированы четыре воздушных судна и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая. Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.

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