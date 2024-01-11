О нас

Вооруженные силы Нигерии ликвидировали более 80 террористов

Вооруженные силы Нигерии ликвидировали более 80 террористов Правительственные силы Нигерии уничтожили за прошедшую неделю 86 террористов и пленили еще 101 в ходе операций, которые проводились по всей стране.
Другие страны
11 января 2024 г. 21:43
Вооруженные силы Нигерии ликвидировали более 80 террористов

Правительственные силы Нигерии уничтожили за прошедшую неделю 86 террористов и пленили еще 101 в ходе операций, которые проводились по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщил директор по работе со СМИ Министерства обороны Нигерии генерал-майор Эдвард Буба.

"Основные усилия были сосредоточены на нанесении воздушных ударов по базам боевиков, где они зимовали, - цитирует его нигерийская газета Daily Post. - Было захвачено 111 единиц оружия, включая автоматы, освобождены находившиеся у террористов в заложниках более 20 человек".

Между тем агентство Xinhua отмечает, что 11 января при нападении на деревню, расположенную на севере страны в штате Кацина, боевики убили девять ее жителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi