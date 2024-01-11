Вооруженные силы Нигерии ликвидировали более 80 террористов

Правительственные силы Нигерии уничтожили за прошедшую неделю 86 террористов и пленили еще 101 в ходе операций, которые проводились по всей стране.

Правительственные силы Нигерии уничтожили за прошедшую неделю 86 террористов и пленили еще 101 в ходе операций, которые проводились по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщил директор по работе со СМИ Министерства обороны Нигерии генерал-майор Эдвард Буба.

"Основные усилия были сосредоточены на нанесении воздушных ударов по базам боевиков, где они зимовали, - цитирует его нигерийская газета Daily Post. - Было захвачено 111 единиц оружия, включая автоматы, освобождены находившиеся у террористов в заложниках более 20 человек".

Между тем агентство Xinhua отмечает, что 11 января при нападении на деревню, расположенную на севере страны в штате Кацина, боевики убили девять ее жителей.