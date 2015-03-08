Вооруженные силы Нигера и Чада начали операцию против группировки "Боко харам"

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Нигера и Чада начали в воскресенье крупную операцию против группировки "Боко харам" на территории Нигерии. Об этом сообщило правительство Нигера, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время наносятся "наземные и воздушные удары" по позициям группировки. Наступление ведется двумя фронтами с юго-востока Нигера. Штаб первого фронта расположен в районе города Боссо, второго - близ города Дирам.

Крупные контингенты войск Нигера и Чада, насчитывающие несколько тысяч человек, были сосредоточены в последние месяцы в нигерийской провинции Диффа, где их постоянно атаковали отряды "Боко Харам".