Вооруженные силы и полиция Венесуэлы присягнули на верность Мадуро

Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) и полиция Венесуэлы присягнули на верность Николасу Мадуро, который вступил в должность президента республики.

Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) и полиция Венесуэлы присягнули на верность Николасу Мадуро, который вступил в должность президента республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Команданте экс-президент Венесуэлы Уго Чавес основал военно-гражданский союз для строительства нового государства. За это время нам удалось сделать гигантский скачок, мы добились объединения народных сил, FANB и полиции страны", - заявил Мадуро в гарнизоне Форта Тьюна венесуэльской столицы, где проходила церемония принятия присяги. Глава государства и главнокомандующий FANB подчеркнул, что военнослужащие "обязаны соблюдать дисциплину, подчиняться приказам и быть абсолютно лояльными, чтобы защищать Венесуэлу от внешних врагов и строить в соответствии с конституцией свободное общество".

"Акт верности свершился, и мы можем сказать, что он стал актом консолидации конституционной победы 10 января. Мы победили", - подчеркнул Мадуро. "Благослови Господь наших военных и наш народ", - провозгласил он.

Напомним, что Мадуро одержал победу на президентских выборах 28 июля минувшего года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Его основной соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.