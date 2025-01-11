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Вооруженные силы и полиция Венесуэлы присягнули на верность Мадуро

Вооруженные силы и полиция Венесуэлы присягнули на верность Мадуро Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) и полиция Венесуэлы присягнули на верность Николасу Мадуро, который вступил в должность президента республики.
Другие страны
11 января 2025 г. 00:18
Вооруженные силы и полиция Венесуэлы присягнули на верность Мадуро

Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) и полиция Венесуэлы присягнули на верность Николасу Мадуро, который вступил в должность президента республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Команданте экс-президент Венесуэлы Уго Чавес основал военно-гражданский союз для строительства нового государства. За это время нам удалось сделать гигантский скачок, мы добились объединения народных сил, FANB и полиции страны", - заявил Мадуро в гарнизоне Форта Тьюна венесуэльской столицы, где проходила церемония принятия присяги. Глава государства и главнокомандующий FANB подчеркнул, что военнослужащие "обязаны соблюдать дисциплину, подчиняться приказам и быть абсолютно лояльными, чтобы защищать Венесуэлу от внешних врагов и строить в соответствии с конституцией свободное общество".

"Акт верности свершился, и мы можем сказать, что он стал актом консолидации конституционной победы 10 января. Мы победили", - подчеркнул Мадуро. "Благослови Господь наших военных и наш народ", - провозгласил он.

Напомним, что Мадуро одержал победу на президентских выборах 28 июля минувшего года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Его основной соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.

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