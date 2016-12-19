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    Вооруженные группировки сожгли 21 автобус, предназначенный для эвакуации из Идлиба

    Aтака на автоколонну была предпринята на шоссе между Сармином и Бенешом

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/Боевики окружившие шиитские селения Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб (320 км от Дамаска), сожгли в воскресенье 21 автобус, который предназначался для эвакуации мирных жителей и раненых ополченцев.

    Как передает Report, об этом сообщаеттелеканал Al Mayadeen.

    По данным атака на автоколонну была предпринята на шоссе между Сармином и Бенешом.

    Ранее террористы из экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" сожгли семь автобусов, добравшихся до Эль-Фуа и Кефрая.

    В течение воскресенья из этих селений планировалось вывезти пять тысяч человек, в том числе нуждающихся в срочной медицинской помощи мирных жителей и раненных бойцов. 

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