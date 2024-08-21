Вооруженные группировки в Ираке прекратили перемирие с силами США

Вооруженные формирования, входящие в состав "Исламского сопротивления Ирака", решили прекратить перемирие с американскими силами, дислоцированными в Ближневосточном регионе.

Вооруженные формирования, входящие в состав "Исламского сопротивления Ирака", решили прекратить перемирие с американскими силами, дислоцированными в Ближневосточном регионе.

Как передает Report , об этом эмиратскому изданию The National сообщил член политического совета иракского ополчения "Ан-Нуджаба" Хейдар аль-Лами.

"Фракции сопротивления в Ираке прекращают перемирие, поэтому силы ополчения используют все возможности для нанесения ударов по военным базам США в Ираке", - заявил он.

По словам аль-Лами, решение о прекращении перемирия было принято после 30 июля, когда США нанесли удар по объектам ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в иракской провинции Бабиль. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре члена группировки.