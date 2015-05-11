Вооруженные группировки в ЦАР подписали соглашение о разоружении

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные группировки в Центральной Африканской Республике в воскресенье подписали соглашение о разоружении и прекращении конфликта, который стал причиной гибели тысяч человек, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Продолжительные переговоры привели к тому, что представители десяти вооруженных группировок, действующих на территории ЦАР, подписали соглашение о "формальном разоружении, отказе от вооруженных столкновений как политических средств и вступлении в процесс разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR)", передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ООН.

"Я хочу верить в то, что намерения сторон искренние, и мы вместе сможем приступить к созданию долгосрочного мира". — заявил глава миссии (MINUSCA) в ЦАР генерал Бабакар Гайе (Babacar Gaye), отметив, что подписание этого соглашение может стать поворотной точкой в истории страны.

Соглашение было подписано во время форума по урегулированию в ЦАР, который проходит с 4 по 11 мая в Бангуи.