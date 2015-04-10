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    Преданные Башару Асаду вооруженные формирования обстреляли территорию, где проживают туркмены

    Они нанесли авиа- и ракетные удары по району Туркмендаги

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования, преданные Башару Асаду, нанесли авиа- и ракетные удары в Сирии по территории провинции Байырбуджаг, где проживают туркмены.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, вооруженные формирования, подчиняющиеся Башару Асаду, нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха по району Туркмендаги, эта территория была также обстреляна из танков.

    В регионе продолжаются ожесточенные бои между сторонниками Башара Асада и оппозиционными ему силами.

    Шум от стрельбы слышно даже на территории Турции, в районе Яйлагдаг, находящейся неподалеку от сирийско-турецкой границы.

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