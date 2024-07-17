Вооруженные формирования покинут Триполи в течение месяца

Ливийские вооруженные формирования выйдут из Триполи в течение месяца.

Ливийские вооруженные формирования выйдут из Триполи в течение месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Имад Трабелси.

"Вооруженные группировки покинут Триполи и вернутся в казармы в течение месяца", - сказал он. По словам министра, лидеры группировок "приветствовали план обеспечения безопасности и отвод сил" из столицы.

Глава МВД уточнил, что правительство задержалось с выводом, поскольку было занято проблемой обеспечения безопасности погранперехода "Рас-Ждир" на границе с Тунисом, где в марте произошли столкновения.

В настоящее время в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, и вооруженные формирования, представляющие противоборствующие стороны, участвовали в нем.