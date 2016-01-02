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    ​Вооруженные боевики напали на базу ВВС Индии

    По последним данным двое боевиков ликвидированы

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре вооруженных боевика совершили нападение на базу ВВС Индии Патханкот в штате Пенджаб.

    Как передает Report, об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

    Как уточнил представитель местных властей, первые выстрелы раздались приблизительно в 03:00 по бакинскому времени. По его словам, чтобы попасть на территорию базы, боевики использовали полицейский автомобиль, который был угнан днем ранее.

    По последним данным двое боевиков ликвидированы. Уточняется также, что находящиеся на территории базы самолеты и вертолеты в ходе атаки повреждены не были.

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