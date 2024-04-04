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Вооруженные банды разгромили Национальную библиотеку Гаити

Вооруженные банды разгромили Национальную библиотеку Гаити Члены вооруженных банд устроили погром и разграбили в среду Национальную библиотеку Гаити, расположенную в столице страны Порт-о-Пренсе.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 18:07
Вооруженные банды разгромили Национальную библиотеку Гаити

Члены вооруженных банд устроили погром и разграбили в среду Национальную библиотеку Гаити, расположенную в столице страны Порт-о-Пренсе.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию учреждения.

По его данным, могут быть утрачены исторические документы, возраст которых достигает 200 лет. Также на этой неделе были разграблены по меньшей мере два университета и три медицинских учреждения в столице карибской республики.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза.

Банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах республики.

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