Вооруженное нападение в одной из школ на Гаити, есть пострадавшие

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате вооруженного нападения на одну из школ в столице Гаити Порт-о-Пренсе.
Как передает Report со ссылкой на агентство
С начала прошлой недели в Гаити проходит общенациональная забастовка против насилия и роста числа похищений людей. Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.