Вооруженное нападение в Мексике, жертвами стали 7 человек

Неизвестные преступники убили семь человек в штате Мехико (Мексика).

Неизвестные преступники убили семь человек в штате Мехико (Мексика).

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета Milenio .

Тела жертв с огнестрельными ранениями были обнаружены у дороги в районе Аманалько-де-Бесерра в южной части региона.

На месте происшествия представители властей нашли гильзы от боеприпасов, использующихся в автоматическом оружии. При этом никаких других улик, в том числе посланий с угрозами, которые нередко оставляются после подобных расправ, обнаружено не было. Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию массового убийства.

Мексика на протяжении длительного времени переживает острый кризис в сфере безопасности. С января по сентябрь текущего года в стране было зарегистрировано почти 25,4 тыс. умышленных убийств, на 3,4% меньше, чем за тот же период 2020 года. Порядка 50% преступлений такого рода совершается в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.