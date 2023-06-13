Вооруженное нападение в ДР Конго, погибли 46 человек, в том числе 23 ребенка

По меньшей мере 46 человек, в том числе 23 ребенка были убиты при нападении боевиков на лагерь для перемещенных лиц на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

По меньшей мере 46 человек, в том числе 23 ребенка были убиты при нападении боевиков на лагерь для перемещенных лиц на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил пожелавший остаться неназванным местный чиновник.

Так, боевики из "Сотрудничества во имя развития Конго" (CODECO), свободного объединения вооруженных групп, действующих на территории ДРК, напали на лагерь Лала в округе Джугу провинции Итури.

По словам чиновника, большинство жертв, включая женщин и детей, сгорели заживо, когда спали.

Армия страны направила подкрепление в этот район, чтобы дать отпор нападавшим, добавил источник.

CODECO, действующее в провинции Итури уже несколько лет, обвиняется в убийствах мирных жителей.