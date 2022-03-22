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Вооруженное нападение палестинца в Израиле, четыре человека погибли

Вооруженное нападение палестинца в Израиле, четыре человека погибли Четверо израильтян убиты, еще несколько получили во вторник ранения различной степени тяжести в результате нападения, которое совершил вооруженный ножом израильский араб в торговом центре в городе Беэр-Шева на юге Израиля.
Другие страны
22 марта 2022 г. 22:18
Вооруженное нападение палестинца в Израиле, четыре человека погибли

Четверо израильтян убиты, еще несколько получили во вторник ранения различной степени тяжести в результате нападения, которое совершил вооруженный ножом израильский араб в торговом центре в городе Беэр-Шева на юге Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильская государственная радиостанция Kan.

По ее данным, нападение совершил житель арабской деревни Хура, имеющий израильское гражданство, который отбывал ранее тюремный срок за участие в террористической организации. Нападавший был нейтрализован ответным огнем на месте происшествия. Kan указывает, что огонь по террористу открыл прохожий, от полученных ранений нападавший умер.

По информации The Times of Israel, нападавший ударил ножом женщину на бензоколонке, после чего продолжил движение на своем автомобиле и сбил велосипедиста у торговых рядов, затем вышел из машины, перебежал на другую сторону улицы, где у торгового центра зарезал мужчину и женщину. После этого нападавший был убит прохожим из огнестрельного оружия, указывает газета.

Канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщила, что глава кабмина "получает информацию (о происшествии) и в данный момент проводит совещание с министром внутренней безопасности и генеральным инспектором полиции".

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