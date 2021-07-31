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Вооруженное нападение ИГИЛ в Ираке: 7 погибших, 17 раненых

Вооруженное нападение ИГИЛ в Ираке: 7 погибших, 17 раненых По меньшей мере семь человек погибли, 17 получили ранения на севере Ирака в результате вооруженного нападения на траурную процессию.
Другие страны
31 июля 2021 г. 01:28
Вооруженное нападение ИГИЛ в Ираке: 7 погибших, 17 раненых

По меньшей мере семь человек погибли, 17 получили ранения на севере Ирака в результате вооруженного нападения на траурную процессию.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Al Sumaria.

По информации его источников, атака была совершена неподалеку от города Ясриб в провинции Салах-эд-Дин (в 45 км к северу от Багдада) боевиками из формирований, аффилированных с террористической группировкой "Исламское государство".

Нападению подвергся автомобиль службы, предоставляющей ритуальные услуги. Среди погибших есть сотрудники данной организации, мирные жители, а также представители служб безопасности Ирака.

Местные власти объявили о начале расследования случившегося, пообещав "в кратчайшие сроки найти и наказать виновных

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Версия на азербайджанском языке İraqda İŞİD-in hücumu zamanı 7 nəfər həlak olub, onlarla yaralı var

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