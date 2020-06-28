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Вооруженный инцидент в США, двое погибших - ФОТО

​Вооруженный инцидент в США, двое погибших

В распределительном центре компании Walmart, который находится в американском городе Ред Блафф (Калифорния), произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в результате два человека погибли, еще четыре получили ранения и были госпитализированы в больницу Праведной Елисаветы. Более подробную информацию о происшествии там дать отказалась.

Отмечается, что на месте происшествия произошел пожар. Предполагается, что подозреваемый врезался в здание на автомобиле. По данным диспетчеров, он был ранен в грудь.

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