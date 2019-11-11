Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку

Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил Рейтер.

Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на ВВС Аргентины, в это же время самолет главы Боливии запросил план полета по территории Аргентины.

Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.