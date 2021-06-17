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Вооруженная группа ворвалась в здание МИД Ливии в Триполи

Вооруженная группа ворвалась в здание МИД Ливии в Триполи Группа вооруженных людей вторглась в среду в здание МИД Ливии в Триполи и удерживала его некоторое время.
Другие страны
17 июня 2021 г. 03:32
Вооруженная группа ворвалась в здание МИД Ливии в Триполи

Группа вооруженных людей вторглась в среду в здание МИД Ливии в Триполи и удерживала его некоторое время.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 218TV.

По его данным, за штурмом стоит так называемый батальон "Революционеров Триполи", который поддерживал бывшее Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Его бойцы, ворвавшись внутрь, выдворили из здания охранников из состава 166-й пехотной бригады.

Как отмечает телеканал, спустя непродолжительное время "революционеры" покинули МИД. Что именно заставило их пойти на такой шаг, пока не уточняется. Здание было взято под охрану прибывшими на место сотрудниками Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности, сформированного во времена Сарраджа.

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