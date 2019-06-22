Вооружённая атака в Мексике: привлечены сотни полицейских и военных

В результате сразу четырёх атак на сотрудников прокуратуры, произошедших в пятницу, 21 июня, погибли четыре человека в мексиканском штате Халиско, сообщает Excelsior, передает Report.

По данным портала, в результате столкновений погибли два сотрудника местной полиции и два нападавших, ещё двое получили ранения. Кроме того, полиция задержала трёх нападавших и доставила их в прокуратуру.

Нападения на сотрудников прокуратуры произошли практически одновременно в муниципалитетах Сапопан и Тлахомулько. Одна из атак продолжалась около часа, властям пришлось задействовать вертолёты и около 300 сотрудников полиции и армии для подавления огня преступников.