Вооружение армии США обнаружено среди оставленного боевиками ИГИЛ оружия

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Вооружение, закупленное армией Соединённых Штатов в 2015 году, попало в руки боевиков террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на доклад независимой организации по отслеживанию вооружений Conflict Armament Research (CAR).

По данным телеканала, доклад основан на трёхлетнем тщательном документировании всех находок вооружения боевиков, оставленного на полях сражений в Ираке и Сирии. По серийным номерам единиц вооружения организация отслеживала, откуда оно пришло и как оказалось в руках экстремистов.

Как подчёркивается в докладе, противотанковая ракета, проданная американским ВС, перешла в распоряжение ИГИЛ спустя 59 дней после передачи американской стороне.

«Это означает, что в этой цепочке поставок не так много посредников», — рассказал телеканалу член организации, исследователь в Ираке и Сирии Дэмиен Сплиттер.

Кроме того, среди оружия, поступившего на вооружение террористов, оказались элементы для запуска ракет болгарского производства, а также китайские пулемёты.