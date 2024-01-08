Volkswagen остановил производство на одной из фабрик из-за протестов фермеров

Германский автопроизводитель Volkswagen остановил производство на заводе в городе Эмден (земля Нижняя Саксония).

Германский автопроизводитель Volkswagen остановил производство на заводе в городе Эмден (земля Нижняя Саксония).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

По информации агентства, протестующие перегородили подъезды к территории фабрики, сотрудники не могут добраться до работы. Предполагается, что производство будет восстановлено 9 января.

Ранее германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ. В Берлине недоступна для автотранспорта Улица 17-го июня, там сегодня запланирована демонстрация - фермеры пригнали сотни тракторов к Бранденбургским воротам.

Серия протестов продлится до 15 января - в этот день пройдет крупная акция в Берлине.