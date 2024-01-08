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Volkswagen остановил производство на одной из фабрик из-за протестов фермеров

Volkswagen остановил производство на одной из фабрик из-за протестов фермеров Германский автопроизводитель Volkswagen остановил производство на заводе в городе Эмден (земля Нижняя Саксония).
Другие страны
8 января 2024 г. 15:37
Volkswagen остановил производство на одной из фабрик из-за протестов фермеров

Германский автопроизводитель Volkswagen остановил производство на заводе в городе Эмден (земля Нижняя Саксония).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

По информации агентства, протестующие перегородили подъезды к территории фабрики, сотрудники не могут добраться до работы. Предполагается, что производство будет восстановлено 9 января.

Ранее германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ. В Берлине недоступна для автотранспорта Улица 17-го июня, там сегодня запланирована демонстрация - фермеры пригнали сотни тракторов к Бранденбургским воротам.

Серия протестов продлится до 15 января - в этот день пройдет крупная акция в Берлине.

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Версия на английском языке Germany farmer protests disrupt work at Volkswagen plant
Версия на азербайджанском языке “Volkswagen” fermerlərin etirazına görə zavodlarından birində istehsalı dayandırıb

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