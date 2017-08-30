Вокзал в Лондоне эвакуировали из-за взрыва электронной сигареты

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Задержки в движении поездов ожидаются на Юстонском вокзале в Лондоне после эвакуации пассажиров, которая была произведена из-за взрыва электронной сигареты.

Как передает Report, об этом сообщила транспортная полиция.

Ранее на вокзале произошел взрыв небольшого электроприбора — как впоследствии выяснилось, взорвалась электронная сигарета. В результате взрыва пострадавших нет.

«Станция вновь открыта, но ожидаются значительные задержки некоторых сервисов этим вечером», — сказано в сообщении вокзала в Twitter.