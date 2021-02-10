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Вокруг Шарм-эш-Шейха возвели защитную бетонную стену

Вокруг Шарм-эш-Шейха возвели защитную бетонную стену Вокруг популярного египетского курорта Шарм-эш-Шейх возвели 36-километровую бетонную стену, отделяющую его от пустыни.
Другие страны
10 февраля 2021 г. 20:15
Вокруг Шарм-эш-Шейха возвели защитную бетонную стену

Вокруг популярного египетского курорта Шарм-эш-Шейх возвели 36-километровую бетонную стену, отделяющую его от пустыни.

Как передает Report, въехать в город можно через одни из четырех ворот, оборудованных камерами и сканерами.

Руководители туристической отрасли надеются, что стена поможет восстановить доверие к этому уголку Синайского полуострова как к безопасному месту отдыха.

Поток иностранных гостей начал падать после взрывов в Шарм-эш-Шейхе в 2005 году, из-за революции в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса.

О строительстве стало известно в феврале 2019 года. Тогда губернатор Южного Синая Халед Фуда сказал: "Проект поможет Шарм-эш-Шейху вернуть потерянные доходы от туризма".

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