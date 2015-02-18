Войска Сирии прорвали длившуюся 2 года блокаду шиитских городов

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Армия Сирии прорвала длившуюся два года блокаду шиитских городков Нобель и Аз-Захра, расположенных к северо-востоку от сирийского города Алеппо, сообщил агентству Sputnik военный источник.

Города Нобель и эз-Захра, населенные преимущественно мусульманами-шиитами, расположены на северо-востоке Сирии в провинции Алеппо. Боевики различных террористических группировок осаждали и обстреливали их из минометов на протяжении двух лет. Отбивать попытки штурма сирийской армии помогали бойцы народного ополчения, сформированные из местных жителей, и отряды курдских ополченцев из Кобани и Африна.

По сведениям Sputnik, ранее сирийские войска зачистили последний оплот боевиков в лагере Хандарат в северном пригороде Алеппо, тем самым замкнув плотное кольцо вокруг экстремистов, осевших в самом мегаполисе.

Правительственные войска продолжили наступление западнее Хандарата и заняли несколько ключевых поселений и высот, перерезав тем самым полностью пути снабжения боевиков со стороны турецкой границы.

По предварительным данным, за последние несколько часов ликвидировано более 20 экстремистов, в том числе и боевики из группировки "Джебхат ан-Нусра".

Как отмечает Report, стремительное наступление сирийской армии совпало с заявлением Совета революционного командования Сирии, представляющего вооруженную оппозицию, об отказе от дальнейших встреч с эмиссаром ООН Стефаном де Мистурой для обсуждения деталей перемирия в Алеппо.