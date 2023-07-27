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Войска Руанды перешли границу с ДР Конго

Войска Руанды перешли границу с ДР Конго Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на ее территорию.
Другие страны
27 июля 2023 г. 23:31
Войска Руанды перешли границу с ДР Конго

Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на ее территорию.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК.

Утверждается, что руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК. Численность войск, пересекших границу, не приводится, нет также данных о возможных пострадавших в ходе столкновений.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.

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Версия на азербайджанском языке Konqo ordusu Ruandanın müdafiə qüvvələrinin ölkəyə hücum etdiyini bildirib

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