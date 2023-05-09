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Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет

Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет Российские войска в ночь на 9 мая нанесли ракетный удар по Киеву, силы ПВО уничтожили все цели противника.
Другие страны
9 мая 2023 г. 08:59
Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет

Российские войска в ночь на 9 мая нанесли ракетный удар по Киеву, силы ПВО уничтожили все цели противника.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева", - говорится в сообщении ГВА.

Сообщается, что выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, попаданий не допущено.

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Версия на английском языке Russian troops fire 15 missiles on Kyiv
Версия на азербайджанском языке Rusiya qoşunları Kiyevə 15 raket atıb

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