Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет

Российские войска в ночь на 9 мая нанесли ракетный удар по Киеву, силы ПВО уничтожили все цели противника.

Российские войска в ночь на 9 мая нанесли ракетный удар по Киеву, силы ПВО уничтожили все цели противника.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева", - говорится в сообщении ГВА.

Сообщается, что выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, попаданий не допущено.